Премьер: через 100 дней Испания достигнет коллективного иммунитета к ковиду

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Через 100 дней испанцы достигнут коллективного иммунитета к коронавирус (70% привитого населения). В этом не сомневается глава правительства Педро Санчес. Сейчас, по его словам, уже каждый третий житель страны вакцинирован хотя бы одной дозой.
"Мы всего в 100 днях от достижения коллективного иммунитета, иначе говоря, от того, чтобы достигнуть 70-процентного показателя привитого населения в Испании", - уточнил премьер, слова которого приводит ТАСС. "Мы находимся в новой фазе пандемии, - сказал Санчес. - Благодаря вакцинации мы можем начать преодолевать это бедствие, худшее для человечества за последние 100 лет".
Глава правительства также отметил, что в настоящее время уже третья часть взрослого населения 47-миллионной страны получила как минимум одну дозу вакцины от коронавируса.