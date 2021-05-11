Шестилетний мальчик умер от коронавируса на острове Тенерифе 

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На Канарских островах зарегистрировано два случая смерти от COVID-19 за последние 24 часа. Один из них — шестилетний мальчик на Тенерифе, а другой — 56-летний мужчина на Гран-Канарии. По данным Минздрава, у обоих были «предыдущие серьезные патологии».
Дети болеют коронавирусом нечасто. И еще реже переносят его тяжело. Тем не менее, такие случаи бывают. За год пандемии в Испании в отделения интенсивной терапии 47 госпиталей попали 202 ребенка. Испанские педиатры составили портрет типичного пациента. Средний возраст таких пациентов — 9 лет. Средний вес — 35 килограммов. Большинство (61%) - мальчики. У 74% детей в отделениях интенсивной терапии ковид в тяжелой форме развился «сам по себе», а не на фоне какого-то другого заболевания. Главной причиной попадания в отделение интенсивной терапии 70% маленьких пациентов стал синдром мультисистемного воспаления.