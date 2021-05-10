Наркоторговцы наладили поставки в Испанию ананасов с кокаином

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Операция под названием Fresa-M, которую провели совместно сотрудники Гражданской гвардии, Национальной полиции и Налогового управления Испании, позволила ликвидировать преступную группу, которая ввозила кокаин в Испанию внутри ананасов. Арестованы пять человек.
В порт Альхесираса прибыл груз — 22 тонны ананасов. Среди них были обнаружены 16 ананасов c кокаином. Фрукты поставлялись из Коста-Рики, а испанская компания (из Кантабрии) использовалась в качестве посредника. Агенты проследили, что ранее руководитель этой компании совершил несколько поездок в Барселону, где должен был наладить контакты с преступной организацией.
Вскоре после этого в Малагу прибыл контейнер, полный ананасов из Коста-Рики, в котором не было обнаружено никаких наркотиков. Но агенты догадались, что это пробная, «пустая», партия. Следующий контейнер пришел уже с наркотиками. 16 килограммов кокаина предназначались для Толедо. Наркотики изъяты, а нормальные ананасы раздали нуждающимся.