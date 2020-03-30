Представитель Минздрава Испании Фернандо Симон заболел коронавирусом

Симон в последнее время находился на передовой борьбы с коронавирусом. Накануне чиновник сдал первый тест на COVID-19 и он оказался положительным. Сегодня повторный анализ подтвердил диагноз. Об этом сообщает испанская телерадиокомпания RTVE. В понедельник Симон пропустил ежедневное совещание, которое проходит под председательством главы правительства Педро Санчеса, и на котором обсуждают борьбу с коронавирусом. Кроме того, Симон не выступил перед прессой с обзором последних статистических данных, как он это традиционно делал каждый день.

Доктор Мария Хосе Сьерра, которая теперь будет выступать вместо Симона от имени Минздрава, заявила, что глава координационного центра чувствует себя хорошо и находится дома в самоизоляции. В воскресенье у него поднялась температура, и он сразу решил сдать тест на COVID-19. Стоит отметить, что Симон уже не первый раз проверяется на коронавирус. Десять дней он с симптомами этой болезни также сдал анализы, но результаты не подтвердили COVID-19.