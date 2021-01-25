Пожилая испанка вернулась к мужу после собственных похорон

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В Луго (Испания) произошла необычная история: родственники пожилой женщины получили сообщение, что она умерла от коронавируса. Пенсионерку похоронили в закрытом гробу. А через десять дней она пришла к своему мужу, который её оплакивал всё это время.
Пожилая женщина и её супруг проживали в доме престарелых. Когда стало известно, что пенсионерка заразилась COVID-19, её перевезли в другой дом престарелых, где в специальном изолированном отделении лежали больные с коронавирусом. Туда их помещают только с согласия семей и проводят необходимое лечение. По информации местных СМИ, она находилась в одной комнате с ещё одной пациенткой.
Вскоре одна из женщин умерла, а сотрудники дома престарелых перепутали документы и по ошибке записали в жертвы ковида не ту пенсионерку. Родственников известили о смерти. Женщину хоронили в закрытом гробу — так положено, если причиной смерти стал коронавирус.
Через десять дней, когда вторая пациентка выздоровела и сдала отрицательные тесты на ковид, её выписали и отвезли обратно в дом престарелых, где её встретил изумлённый муж.
Вовремя обнаружить ошибку не удалось ещё потому, что обе женщины страдали расстройством памяти.
Работники учреждения уже принесли свои извинения семьям обеих пациенток.