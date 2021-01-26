Минздрав Испании заявил о худшей с апреля статистике по коронавирусу 

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Министерство здравоохранения Испании в понедельник отчиталось о новых случаях заражениях коронавирусом. Это самая плохая статистика с апреля 2020 года, подчёркивают информационные агентства страны.
Только за выходные число заболевших COVID-19 выросло на 93 822 человека, а погибших — на 767. Подобные цифры в последний раз озвучивались лишь во время первой волны коронавируса.
Больше всего новых пациентов зарегистрировано в Валенсии, Андалусии, Каталонии и Мадриде.
Заболеваемость коронавирусом в Испании достигла уже 900 случаев на 100 тысяч жителей.
«В Испании дела идут неважно, и мы должны знать об этом. Мы, вероятно, уже контролируем заболеваемость, но наши отделения интенсивной терапии продолжают испытывать нагрузку», - сказал представитель Минздрава Фернандо Симон.