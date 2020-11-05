Решение вопроса о домашнем карантине в Испании отложено на две-три недели

Как минимум до середины ноября испанцев не будут изолировать по домам. В среду правительство решило отложить решение этого вопроса на две-три недели.
Министр здравоохранения Сальвадор Илья объяснил, что это время необходимо, чтобы объективно оценить результативность уже принятых мер. Прежде всего, речь идёт о ночном комендантском часе, который действует на территории всей Испании, кроме Канарских островов. «Если меры принимаются в воскресенье, во вторник ещё не будет результатов», - объяснил министр.
В правительстве сошлись во мнении, что пока тотальный домашний карантин — избыточная мера. А между тем некоторые регионы уже запросили у Мадрида разрешения на введение домашней изоляции (Астурия, Мелилья и Сеута). Некоторые другие автономии близки к этому (обе Кастилии). Центральные власти просили подождать.
Число жертв коронавируса в Испании уже перевалило за 38 тысяч человек.Темы: Общество