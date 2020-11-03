Прокуратура Испании изучает расходы по кредитным картам королевской семьи

Прокуратура Верховного суда Испании будет заниматься новым расследованием, связанным с Хуаном Карлосом I, который отрекся от престола в 2014 году. Об этом говорится в опубликованном во вторник пресс-релизе ведомства.
Изначально расследование было начато прокуратурой по делам о коррупции. "Прокуратура ВС принимает следственные действия, касающиеся почетного короля", - говорится в сообщении.
Как сообщает ТАСС, данная информация появилась вскоре после того, как издание El Diario опубликовало материал о том, что в прокуратуре ведется расследование в отношении Хуана Карлоса I. Ведомство изучает расходы по нескольким кредитным картам, которые мог использовать экс-глава государства, его супруга София и несколько близких родственников Хуана Карлоса I, в том числе его внуки. Расходы, связанные с этими картами, были оплачены со счета, держателем которого не являлся ни сам экс-глава государства, ни члены его семьи.
Согласно конституции страны, "личность короля неприкосновенна, и он не подлежит ответственности". Однако расходы по данным картам проходили с 2016 по 2018 год, то есть после отречения Хуана Карлоса I от престола.
3 августа стало официально известно о том, что Хуан Карлос I сообщил своему сыну, королю Филиппу VI, о решении покинуть страну. Экс-глава государства оказался в эпицентре крупного скандала. В Швейцарии и Испании ведутся расследования, так или иначе связанные с возможными зарубежными счетами Хуана Карлоса I. Ранее сообщалось, что он находится в ОАЭ.
82-летний Хуан Карлос I являлся главой государства с 1975 по 2014 год. Он отрекся от престола в пользу своего сына Филиппа VI. Около 58 лет он проживал во дворце Сарсуэла в Мадриде.Темы: Общество Хуан Карлос I