Половина Испании частично выходит из карантина

Испанию условно поделили на две части: ту, в которой коронавирус ещё не до конца удалось взять под контроль, и ту, где эпидемиологическая обстановка позволяет ослабить меры изоляции. Примерно половина страны с понедельника перейдёт в «первую фазу» выхода из карантина. Остальные регионы будут постепенно входить к неё по мере улучшения ситуации.