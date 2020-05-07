Разносит ли ветер коронавирус?

В Минздраве Испании постарались ответить на вопрос о том, насколько опасна ветреная погода при пандемии коронавируса.
В четверг эпидемиолог Фернандо Симон, официально представляющий Министерство здравоохранения Испании, рассказал на пресс-конференции, что власти работают над перечнем условий для открытия пляжей в летние месяцы. У него спросили, имеет ли значение то, насколько ветреный пляж.
Симон заявил, что это интересный вопрос. Он не считает, что сила ветра напрямую повышает риск заразиться COVID-19, но понимает, что беспокоит тех, кто так считает. По его словам, они рассуждают так: «Если кто-то покашляет, вирусу будет легче разлететься».
Симон напомнил, что важнейшим условием борьбы с вирусом является как раз «хорошее проветривание домов и офисов, создание потоков воздуха». С этой точки зрения, ветер может даже быть полезен для борьбы с распространением COVID-19. Ветер будет «рассеивать» его, снижая опасную концентрацию в воздухе.
За последние 24 часа в Испании от коронавируса скончались 213 человек, заболели 754.Темы: Общество