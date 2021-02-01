Почти треть жителей Мадрида изолированы в своих районах из-за пандемии

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Власти Мадрида расширили список зон, где из-за неблагополучной ситуации с распространением коронавируса ограничен въезд и выезд. Новый список закрытых по периметру районов будет действителен в течение 14 дней — до 15 февраля.
Теперь в регионе начитывается 30 закрытых муниципалитетов и 71 санитарная зона. В них проживают в общей сложности 1,8 млн человек, или 27% населения. Без уважительной причины пересекать границы этих районов не разрешается.
Кроме того, в столичном регионе действует комендантский час — с 22:00 до 6:00. Рестораны и магазины должны закрываться не позже 21:00.