Испания оставила закрытым авиасообщение с Британией до 16 февраля

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Власти Испании продлили закрытие авиационного и морского сообщения с Великобританией из-за так называемого «британского» штамма коронавируса. Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу в Официальном государственном вестнике (BOE). Запрет действителен до 18:00 16 февраля.
В испанском правительстве отмечают, что заболеваемость коронавирусом составляет 1114 случаев на 100 тысяч жителей. И, кроме того, в Испании всё чаще диагностируют именно «британский» вариант СOVID-19, который, по некоторым данным, считается более опасным, чем обычный ковид.
В виде исключения въезд из Великобритании разрешён только гражданам Испании или Андорры.