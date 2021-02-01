Испанские железнодорожники объявили серию забастовок

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Испанский союз машинистов и железнодорожных работников (Semaf) объявил о серии забастовок. Работники испанской железнодорожной компании Renfe будут бастовать 16 февраля, а также 2, 3, 9 и 10 марта.
Железнодорожники недовольны сокращением штата и недостаточным, по их мнению, уровнем обслуживания поездов. По подсчётам Semaf, за последний год в Испании потеряли работу более 700 сотрудников Renfe. В профсоюзе считают, что увольнения продолжатся и в 2021 году.
Те, кому удалось сохранить рабочие места, жалуются, что не справляются с обязанностями, которые на них возложили после увольнения коллег. Всё это, по их словам, ведёт к плохому техническому обслуживанию составов, ездить на которых становится небезопасно.