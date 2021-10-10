Почему лучше не принимать душ и не мыть посуду во время грозы?

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Испанское издание 20minutos предупреждает: во время грозы лучше вообще не пользоваться водопроводом дома.
Такая рекомендация есть в памятках, составленных метеослужбами многих стран, например, Национальной метеорологической службой США. Там чётко говорится, что во время грозы нельзя купаться и принимать душ. Также не рекомендуется мыть посуду.
Если молния попадёт в дом, электрический ток может по трубам добраться прямо до вашей квартиры, предупреждают специалисты.