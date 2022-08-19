Пласидо Доминго подозревают в использовании услуг секс-секты

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Прославленного оперного певца Пласидо Доминго подозревают в использовании услуг секты, которая более 30 лет занималась эксплуатацией, в том числе сексуальной, людей в Аргентине, сообщает испанская газета Pais со ссылкой на близкие к следствию источники.
О ликвидации крупной секты, действовавшей под названием "Школа йоги Буэнос-Айреса", аргентинские правоохранители сообщили на прошлой неделе. Согласно предварительным данным расследования, секта пропагандировала философию борьбы со СПИДом и наркотиками и стремление к счастью, предлагала людям излечение, а на самом деле завладевала их деньгами. Для отмывания похищенных денег и имущества создавались фонды за границей, покупалась недвижимость и автомобили.
Как сообщает издание, в распоряжении следователей оказались аудиозаписи разговоров с участием, предположительно, самого Доминго, лидера секты Хуана Перковича и посредницы.
В первой части записи некая Сусана Менделевич сообщает Перковичу, что испанский тенор хочет "посетить нас". Он в ответ санкционирует использование "Музея", как среди сектантов называли здание в центре Буэнос-Айреса, предназначенное для сексуальных встреч. Затем слышится голос Доминго, который объясняет Менделевич, как с ним встретиться, чтобы это не заметили его агенты.
В заключительной части записи женщина снова обращается к лидеру секты и докладывает ему об этих договоренностях.
Источники указывают, что пока Доминго не предъявлено никаких обвинений. Они отмечают, что следствию еще предстоит изучить "огромное количество бумажной и цифровой документации".
Источник: РИА Новости