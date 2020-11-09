Пассажиров поездов в Каталонии просят ездить молча

В поездах каталонской сети Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña (FGC) с понедельника появились вагоны, где соблюдают тишину, чтобы не заражать друг друга коронавирусом.
Региональный министр территорий и устойчивого развития Дамиа Кальвет отметил, что обязать всех пассажиров молчать власти не могут. Это, скорее, настоятельная рекомендация. Штрафовать за нарушение тишины не будут. Но очень рассчитывают на сознательность граждан.
На дверях таких вагонов есть специальное обозначение, а система оповещения напоминает пассажирам о новом правиле. В перспективе эта инициатива будет распространена на весь общественный транспорт автономии.
Кроме того, региональные власти сейчас думают, как решить проблему с загруженностью общественного транспорта в часы пик. Чиновники пока видят выход только в том, чтобы сдвинуть начало рабочего дня в некоторых организациях.
Ранее учёные из испанского Верховного совета по научным исследованиям (CSIC) заявили следующее: «Если все будут в масках и будут молчать, риск заражения снизится очень-очень сильно».Темы: Общество Барселона