Жена бывшего испанского чиновника села в тюрьму на 13 лет

Росалия Иглесиас, жена бывшего казначея испанской Народной партии Луиса Барсенаса, отправилась в женскую тюрьму в Алькале (Мадрид) в 17:15 в воскресенье. Там ей предстоит провести почти 13 лет. Суд признал Иглесиас виновной в хищении средств, налоговых преступлениях, подделке документов и отмывании денег. Почти три года назад по этому же делу — делу «Гюртеля» — был осуждён и её супруг.
В тюрьме Росалию сфотографировали и сняли отпечатки пальцев. Внесли все данные в учётную книгу и присвоили ей номер заключённой. Её попросили сдать ключи, мобильный телефон, бумажник и другие личные вещи. Они будут хранится в тюремном сейфе. Розалию также ждёт медицинское обследование.
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