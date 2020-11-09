Испанским регионам разрешили самим вводить и отменять локдаун

Власти Испании с понедельника перекладывают на региональные правительства ответственность за введение ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса. Мадрид остаётся простым координатором с правом ввести тотальный локдаун в крайнем случае.
9 ноября официально стартует полугодовой режим готовности, введённый в Испании до 9 мая. Теперь автономные сообщества могут сами принимать важнейшие решения, связанные с ограничением мобильности граждан. Это касается и комендантского часа, который до сегодняшнего дня был обязательным на территории всей страны, кроме Канарских островов. Теперь автономии могут от него оказаться. Или нет. Например, Каталония собирается продлить ночной комендантский час как минимум на две недели.
Регионы могут и ужесточить ограничения. И даже ввести тотальный домашний карантин, как это было весной. Ранее ряд автономий (Кастилия-и-Леон, Астурия, Мелилья, Сеута, Андалусия, Страна Басков) уже обратился к испанскому правительству с такой просьбой. Мадрид рекомендовал подождать с принятием таких мер.
Кроме того, автономные сообщества по-прежнему могут самостоятельно закрывать свои территории по периметру или более точечно — отдельные неблагополучные зоны. Они также сами решают, как ограничивать массовые собрания людей, работу ресторанов и баров, спортзалов, отелей, учебных центров.
С понедельника правительство Испании становится простым координатором. По-прежнему по средам будет собираться Межтерриториальный совет по вопросам здоровья при участии министра здравоохранения Сальвадора Илья. Он будет ежемесячно отчитываться перед председателем правительства Педро Санчесом и Конгрессом. Но в руках центрального правительства пока остаётся самый мощный инструмент — право объявлять всеобщий домашний карантин.
Через несколько месяцев Санчес и главы автономий проанализируют текущую ситуацию с COVID-19 и решат, можно ли досрочно — 9 марта — отменить действие режима повышенной готовности.Темы: Общество