От коронавируса умер 29-летний сын каталонского политика

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Каталонский политик, член альянса «Вместе за Каталонию», Хами Матамала сообщил о смерти своего сына от коронавируса. Ему было всего 29 лет.
«Сегодня не стало нашего сына Мигеля, он умер на Мадагаскаре… Лети высоко, Мигель, мы встретимся! Я люблю тебя, сын», - написал политик в Twitter. На Мадагаскар молодой человек отправился, чтобы навестить друзей.
Матамала считается одним из самых близких людей к каталонскому политику в изгнании Карлесу Пучдемону, который уже поспешил выразить соболезнования в связи с трагедией.