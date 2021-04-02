Испания продлила действие обязательного кератина для прибывающих из 12 стран

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Власти Испании решили продлить до 19 апреля действие обязательного карантина для пассажиров, прибывающих из Бразилии, Перу, Колумбии, а также из девяти стран Африки, чтобы предотвратить распространение новых штаммов коронавируса. Соответствующий приказ опубликован Министерством здравоохранения в пятницу в Официальном государственном вестнике (BOE).
Все, кто въезжает на территорию Испании из вышеперечисленных государств, должны соблюдать карантин в течение десяти дней после прибытия или во время всего пребывания в Испании, если это короткий визит. Карантин можно приостановить на седьмой день при отрицательном результате теста на COVID-19.
"Озабоченность по поводу бразильского и южноафриканского вариантов коронавируса сохраняется", - уточняет BOE.