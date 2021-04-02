В Испании побит рекорд по вакцинации населения от коронавируса

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Заболеваемость коронавирусом продолжает расти в Испании и, по последним данным, составляет 154,7 случая на 100 тысяч жителей. Одновременно с этим в стране побит рекорд по вакцинации: за один день введено почти 307 тысяч доз.
Наварра и Мадрид вместе с Сеутой и Мелильей по-прежнему являются территориями с самыми плохими показателями. Здесь уровень заболеваемости коронавирусом превышает 250 случаев на 100 тысяч жителей.
Между тем министр здравоохранения Каролина Дариас объявила, что в понедельник прибудет партия из 1,2 миллиона доз вакцины Pfizer, к которой необходимо добавить еще 1 миллион доз AstraZeneca, полученных в четверг.