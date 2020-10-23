Официальное число заражённых «ковидом» в Испании занижено в три раза

Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил о еще двух миллионах неучтенных граждан с коронавирусом.
Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на El Pais. «Наступают очень тяжелые месяцы. Реальное число людей, которые были или заражены COVID-19 в Испании, уже превышает три миллиона соотечественников», — сказал глава правительства. Санчес призвал испанцев в этой тревожной ситуации свести к минимуму поездки и контакты, чтобы избежать нового домашнего режима.
21 октября Испания стала первой страной в Евросоюзе, преодолевшей порог в один миллион зараженных коронавирусом. В настоящее время в стране официально выявлено 1 026 281 инфицированный. За все время скончались почти 35 тысяч человек, еще более 150 тысяч вылечились.Темы: Общество Педро Санчес