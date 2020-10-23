Правила посещения ресторанов и баров во время пандемии
17:53 23.10.2020
Министерство здравоохранения Испании опубликовало список правил, которые необходимо соблюдать при посещении ресторанов и баров во время пандемии. Это общие правила для всей Испании. Но в каждом муниципалитете могут быть свои дополнительные.
Перед посещением
- Если у вас есть симптомы коронавируса, вы находитесь в самоизоляции или вам нужно соблюдать карантин, так как вы контактируете с больным COVID-19, оставайтесь дома.
- Перед посещением заведения позвоните туда, чтобы заказать столик и узнать о действующих там мерах предосторожности. Например, о максимальном числе посетителей, которым можно одновременно находится внутри. Или о графике работы.
- Перед выходом из дома вымойте руки с мылом.
- Если перед входом в заведение нужно подождать, соблюдайте дистанцию.
- Если есть возможность, выбирайте места на свежем воздухе и там, где не курят.
Во время посещения
- Соблюдайте дистанцию минимум в полтора метра. Со всеми. Ближе можно сидеть только с теми, с кем вы живёте вместе.
- Сдвигать столы запрещено.
- Старайтесь лишний раз не перемещаться по заведению.
- Перед едой вымойте руки с мылом и протрите их спиртосодержащим средством.
- Снимайте маску только во время еды.
- Не курите. Курение может ухудшить протекание коронавируса в случае заражения.
Ранее сообщалось о правилах похода за покупками в магазин, которые действуют сейчас в Испании.
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