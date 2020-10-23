Правила посещения ресторанов и баров во время пандемии

Если у вас есть симптомы коронавируса, вы находитесь в самоизоляции или вам нужно соблюдать карантин, так как вы контактируете с больным COVID-19, оставайтесь дома.

Перед посещением заведения позвоните туда, чтобы заказать столик и узнать о действующих там мерах предосторожности. Например, о максимальном числе посетителей, которым можно одновременно находится внутри. Или о графике работы.

Перед выходом из дома вымойте руки с мылом.

Если перед входом в заведение нужно подождать, соблюдайте дистанцию.