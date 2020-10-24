Испания переходит на зимнее время

В ночь на воскресенье (с 24 на 25 октября) стрелки часов в Испании и во всём Евросоюзе переводят на час назад. Стрелки часов переводят всегда в один и тот же день — последнее воскресенье марта и октября. В 3:00 их нужно перевести на 2:00.
Основная цель - оптимизировать энергозатраты и продлить солнечный день. В 2018 году Совет министров Испании изучил доклад комиссии экспертов по целесообразности перехода на зимнее и летнее время. И решил ничего не менять, отметив, что Испания уже 30 лет живёт по одному часовому поясу, а на протяжении 45 лет практикует переход на зимнее время. Кроме того, в Совете министров подчеркнули, что отмена повлечёт за собой значительные последствия экономического и культурного характера.Темы: Общество