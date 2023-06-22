Одно из лучших испанских вин нашли супермаркете за 4 евро

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Белое вино Coto de Ibedo признано одним из лучших в Испании. В частности, известный сомелье Хуан Муньос присвоил ему 91 балл из 100 возможных.
Это довольно молодое вино урожая 2020 года из Галисии. Из трёх сортов винограда: Трейшадура, Годельо и Лоурейра. С интенсивным фруктовым ароматом, нотками яблока, груши, дыни и цитрусовых. Идеально сочетается с рыбой и морепродуктами, салатами и мягкими сырами.
Но самое приятное, что купить его можно в супермаркете Lidl всего за 3,99 евро.