Названы самые популярные имена в Испании

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Национальный институт статистики определил самые популярные имена в Испании. Отдельно среди женщин, мужчин, мальчиков и девочек.
Выяснилось, что среди женщин самое популярное оме — Мария-Кармен. Таких в Испании проживает 647 877. А среди мужчин — Антонио (655 030 человек).
Что касается детей, то сейчас девочек чаще всего называют Люсиями, а мальчиков — Уго.
Как ранее сообщала noticia.ru со ссылкой на INE, в период с 2010 по 2014 годы самыми популярными именами были Даниэль и Люсия. Второе место заняли имена Уго и Мария. "Бронзу" разделили Алехандро и Паула.