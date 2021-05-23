Пенсионерка доказала, что не разгонялась до 300 километров в час в Барселоне

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Власти Барселоны аннулировали штраф, выписанный ранее 73-летней женщине. Штраф пришел после того, как радар зафиксировал большое превышение скорости автомобиля, которым управляла пенсионерка.
Нарушение скоростного режима было зафиксировано там, где максимально допустимая скорость установлена на уровне 60 километров в час. Радар же показал, что пенсионерка на Audi Q2 разогналась на этом участке до 298 километров.
Женщина оплатила штраф в размере 600 евро, но рассказала об этом случае СМИ, отметив, что никак не могла двигаться с такой скоростью. «Фернандо Алонсо мог бы, но я — нет», - заявила она.
После того, как сюжет показал телеканал TV3, власти Барселоне пересмотрели это дело, признали техническую неисправность радара и отменили штраф.