В Испании мужчину отправили в тюрьму на 36 лет за изнасилование няни 

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Испанский суд приговорил к 36 годам тюрьмы мужчину, который трижды изнасиловал няню своих детей.
События произошли летом 2019 года, когда 40-летний гражданин Кувейта отдыхал в Кальпе (Аликанте). Для присмотра за своими детьми он нанял няню — девушку из Северной Африки. При этом она находилась в зависимом положении, так как мужчина обещал помочь ей легализоваться в Испании. Кроме того, он постоянно говорил ей о своих связях в полиции.
По словам няни, он насиловал ее три раза, при этом угрожал и несколько раз бил. Суд поверил девушке и приговорил мужчину к 36 годам тюремного заключения — по 12 лет за каждое изнасилование. Кроме того, он обязал его выплатить ей компенсацию морального ущерба в размере 30 тысяч евро и еще 280 тысяч компенсации физического ущерба.