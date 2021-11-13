Названы регионы Испании с самым высоким уровнем жизни

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Национальный институт статистики определил регионы Испании с самым высоким уровнем жизни.
Аналитики сравнивали регионы по следующим критериям: уровню благосостояния граждан, рынку труда, уровню образования, здравоохранения, экологии, досугу, безопасности, соблюдению базовых прав.
Испанскими регионами с наивысшим уровнем жизни признаны Наварра, Риоха и Арагон. Самыми неблагополучными стали Андалусия, Канарские острова и Мурсия.
При этом в каждом регионе есть свои сильные стороны. Например, лучшая ситуация с трудоустройством, образованием и благосостоянием граждан — в Стране Басков. Экология и здравоохранение на высоте в Наварре. Кантабрия признана самой безопасной.