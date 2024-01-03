Названы регионы Испании с наибольшей ожидаемой продолжительностью жизни

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Опубликованное в 2023 году масштабное исследование Национального института статистики выявило регионы с максимальной ожидаемой продолжительностью жизни.
На первом месте Мадрид (84,8 года), что объясняется отличной медициной. Далее следуют Наварра (83,9) и Кастилия-и-Леон (83,7). Аутсайдер — Андалусия с показателем 81,9 евро.
Среднестатистический житель Испании проживёт примерно 83 года. Женщины — 85,74 года. Мужчины — 80,36. Это одни из лучших показателей в мире.