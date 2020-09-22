В Мадриде бастуют учителя

Испанские профсоюзы объявили о двухдневной забастовке преподавателей, которая проходит в Мадриде.
Учителя во вторник вышли на улицы столицы, чтобы выразить своё несогласие с действиями властей по сдерживанию коронавиурса. Они считают, что принятые меры не соблюдаются в должной степени. Кроме того, преподавателей не устраивает тот факт, что преподавателей, отправленных на карантин, часто никто не подменяет. По их подсчётам, сейчас не хватает примерно 15% преподавательского состава.
По данным профсоюзов, бастующих поддерживают 73% всех работников системы образования.
В среду забастовка продолжится.Темы: Общество Мадрид