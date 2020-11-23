Премьер Испании рассказал о том, как пройдут новогодние праздники

В этот раз Новый год и Рождество придётся отмечать с соблюдением дистанции, чтобы не допустить третьей волны коронавируса. Об этом заявил глава испанского правительства Педро Санчес.
«Нашим приоритетом должно быть предотвращение третьей волны», - заявил премьер. «Мы работаем над конкретным планом на Рождество, которое будет не таким, как всегда, но оно будет безопасным. В этом году нам придется держаться подальше от наших близких, а не обнимать их», - заявил Санчес.
По словам премьера, режим повышенной готовности, который ввели на территории всей страны сразу на полгода, работает. Он заявил, что сейчас общая заболеваемость COVID-19 составляет 400 случаев на 100 тысяч жителей. Цель — 25 случаев на 100 тысяч.
Он также отметил, что Испания подготовила 13 тысяч пунктов вакцинации, где граждан начнут прививать от коронавируса уже в январе.Темы: Общество