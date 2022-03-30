Названа средняя стоимость сеанса психотерапии в Испании

Немецкий стартап Kenkou сравнил цены на лечение психических расстройств в разных странах мира. Показатели складываются с стоимость медицинских препаратов и затрат на психотерапевта. Учитываются такие заболевания, как депрессия, биполярное расстройство, тревожность, шизофрения и т.д.

Испания заняла в этом рейтинге 36 место из более чем 120. При этом по уровню цен на терапевтические сеансы Испания находится на 30 месте. Средняя стоимость сеанса психотерапии в Испании стоит 50 евро за один час.

По совокупности всех затрат самой дорогой страной для лечения психических расстройств являются США. А самой дешёвой — Бангладеш. Хотя больше всех берут психотерапевты в Швейцарии (181 евро за час), а меньше всего — в Индонезии (4 евро).