WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах

Последние изменения в политике по защите персональных данных вынудят компанию WhatsApp заблокировать приложение на некоторых моделях телефонов.

У большинства пользователей телефоны подходят для WhatsApp, но некоторые до сих пор пользуются устаревшими моделями, где с апреля самый популярный мессенджер перестанет работать.

В WhatsApp предупреждают, что приложении перестанет работать на мобильных телефонах Android с оперативной системой старше 4.1. А также на телефонах iPhone с версией iOS старше 10. Приложению потребуются версии операционной системы KaiOS 2.5.0 или более поздней.

В любом случае, до остановки приложения пользователи получат уведомление от WhatsApp.