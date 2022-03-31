В Испании появились ядовитые гусеницы

В Испании начали активизироваться гусеницы походного шелкопряда (Thaumetopoea Pityocampa). Они всегда появляются в начале весны с наступлением теплой погоды.

Личинки походного шелкопряда откладываются в гнезда, напоминающие сладкую вату. Они крепятся к соснам, а затем падают на землю, где происходит трансформация. Наибольший риск встретить гусениц — в сосновом лесу и в любом месте, где растут сосны: городских парках, садах, вдоль дорог.

Специалисты напоминают, что эти гусеницы ядовиты. Они особенно опасны для детей и домашних животных. Контакт с ними может спровоцировать дерматит и аллергическую реакцию. Дети часто трогают ярких гусениц из любопытства. А собаки иногда съедают их. Если это произошло, питомца нужно срочно отвезти к ветеринару, иначе возможен летальных исход.