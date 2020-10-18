Названа самая популярная соцсеть в Испании

В Испании живут около 29 миллионов пользователей соцсетей. Это 62% от всего населения страны. Все они ежедневно пользуются социальными сетями, как правило, несколькими. Об этом сообщает доклад Digital 2020, ежегодно составляемый компанией Hootsuite.
Самая популярная соцсеть в Испании - Youtube (сюда заходят 89% испанских пользователей). На втором месте WhatsApp (86%). Далее идут Facebook (79%), Instagram (65%) и Twitter (53%).
По статистике, активные пользователи в Испании проводят каждый день до 6 часов в Интернете, 2 из которых посвящают соцсетям.Темы: Общество