Как правильно ходить в магазины во время пандемии?
11:09 18.10.2020
Министерство здравоохранения Испании сформулировало шесть основных правил посещения магазинов в период пандемии коронавируса. Они опубликованы на официальном сайте ведомства. Это простые, но эффективные меры предосторожности.
Как совершать покупки во время эпидемии коронавируса?
Ходить по магазинам могут только те, у кого нет симптомов COVID-19. И только те, кто не находится на домашней самоизоляции или на карантине из-за коронаввируса.
Соблюдайте минимальную социальную дистанцию в 1,5 метра и избегайте скоплений людей.
Пользуйтесь одноразовыми перчатками для выбора фруктов и овощей.
Не касайтесь лица и мойте руки, когда вернётесь домой.
Спросите у соседей, не нужна ли им помощь с покупками. Вы можете оставить покупки у их дверей, чтобы лишний раз не контактировать. Такая помощь особенно нужна пожилым и больным людям.
Уважайте других покупателей и работников торговых точек. Старайтесь не подвергать их риску заражения.