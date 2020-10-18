Госпиталь в Таррагоне начал разбирательство в связи видеороликом, размещённым медсёстрами в TikTok

Видеоролик, который выложили испанские медсёстры в социальную сеть TikTok, вызвал неоднозначную реакцию общественности и заставил руководство госпиталя начать внутреннюю проверку.
На записи видны несколько медсестёр, одна из которых изображает умершую пациентку. В определённый момент включается трек голландского диджея Vicetone и все участницы съёмки (включая якобы умершую пациентку) начинают танцевать. Трек Vicetone у пользователей соцсетей ассоциируется с опубликованным ранее вирусным видео, на котором под эту музыку двигаются несущие гроб африканцы.
Многих это видео возмутило. «Они насмехаются над покойниками», - заявили представители общественности. Руководство госпиталя Joan XXIII в Таррагоне уже подтвердило, что видео снято в этом медицинском учреждении, а все его участницы работают в нём медсёстрами. Представители госпиталя также согласились, что «недопустимо снимать подобные видео в униформе и в стенах больницы».Темы: Общество