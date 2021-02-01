Найдены останки первой в истории Испании женщины-мэра

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Археологи сообщили об обнаружении останков, которые принадлежат Марии Домингес Ремон — первой в истории Испании женщине, которой удалось стать мэром.
Мария Домингес Ремон была мэром муниципалитета Гальюр в Сарагосе с июля 1932 года по февраль 1933-го. Она считается одной из знаковых фигур в истории испанского феминистического движения. В сентябре 1936-го её расстреляли вместе с тремя мужчинами на кладбище Фуэндехалон.
Раскопки на кладбище велись три дня. Останки были обнаружены рядом со стеной. «Они были не там, где нам указали, а на четыре или пять метров дальше», - говорит один из археологов Мигель Анхель Капапе. Найденные останки принадлежат женщине примерно 50-60 лет, погибшей от огнестрельного ранения в шею. Сейчас учёные приступают к анализу ДНК, но они уверены, что речь идёт именно о Домингес.