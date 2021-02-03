Дважды вакцинированные постояльцы испанского пансионата заболели ковидом 

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В пансионате Sanatorio Marítimo в Хихоне (Астурия), где содержатся люди с интеллектуальной инвалидностью, произошла вспышка коронавируса. При этом постояльцы были дважды вакцинированы. Сообщается, что заболели больше половины из 146 человек.
Первую дозу вакцины от COVID-19 постояльцам и работникам учреждения ввели 7 января, а вторую 28 января. Через несколько дней произошла вспышка. «Нам оставалось два-три дня до получения сертификата о том, что у нас зона, свободная от коронавируса», - сетует руководство пансионата.
Ранее сообщалось о похожем случае в доме престарелых в городе Лагартера (провинция Толедо). Там заболели 77 из 78 постояльцев. Все они были вакцинированы, но успели получить только первую дозу вакцины Pfizer и BioNTech.