Надо ли дезинфицировать хлеб из магазина? И как?

В Европейском агентстве по безопасности продуктов рассказали, надо ли дезинфицировать после покупки такие продукты, как хлеб.
«Учёные во всём мире мониторят распространение вируса, и пока нет ни одного случая, когда он передавался бы через продукты», — заявили в организации. Об этом сообщает издание 20minutos. Поэтому нет никакой необходимости как-то обрабатывать хлеб, утверждают представители агентства. Чего не скажешь об упаковке, в которой он находится. От неё лучше всего сразу избавиться, советуют специалисты.
Но для любителей перестраховаться эксперты предлагают такой алгоритм. Вернувшись из магазина, нужно прежде всего хорошо помыть руки с мылом. Затем купленный хлеб можно нагреть до температуры больше 50 градусов, например, в духовке. Также можно использовать тостер. Высокая температура должна убить вирус.Темы: Общество