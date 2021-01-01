На юге Испании установят первую систему распознавания лиц

Последние новости Испании на русском языке
Испанские власти установят системы распознавания лиц на границе в 2021 году и создадут три новых центра для временного приема иностранцев — в Мотриле (Гранада), Лас-Пальмасе и Картахене (Мурсия). Об этом рассказал, выступая в Конгрессе, генеральный директор полиции Франсиско Пардо.
Система распознавания лиц — одна из инициатив по модернизации пограничных постов и преобразованию, в соответствии с европейской моделью, границ в более современные и безопасные пункты. В Испании первая такая система будет установлена в муниципалитете Ла-Линеа в провинции Кадис.
Пардо рассказал о проблемах с мигрантами из Африки, с которой столкнулась Испания в 2020 году. По его словам, это следствие глобальных процессов, которые требуют совместных действий всех стран ЕС, а также международных организаций.