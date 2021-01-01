Пенсионер из Севильи лишился вакцины из-за убеждений родственников 

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В Испании зарегистрирован первый случай отказа родственников от вакцинирования пожилого человека.
Это произошло в доме престарелых в Севилье, где один из постояльцев не смог привиться от COVID-19 из-за того, что его близкий родственник отказался подписать согласие на вакцинацию. Столкнувшись с этой ситуацией, отдел по делам пожилых людей и защиты инвалидов Генеральной прокуратуры Севильи начал судебное разбирательство. Судья должен принять решение, следует ли в данном случае делать прививку.
По информации издания Diario de Sevilla, юридически этот случай напоминает отказ организации «Свидетели Иеговы» переливать кровь своим несовершеннолетним детям. Скорее всего, суд не примет во внимание убеждения родственников пожилых людей, даже если они являются опекунами. В данном случае при принятии решения о вакцинировании в приоритетном порядке должно учитываться мнение официальной медицины и наличие (или отсутствие) объективных противопоказаний для прививки (например, аллергия).