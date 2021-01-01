У испанской медсестры нашли коронавирус через сутки после прививки

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Медсестра, работающая в доме престарелых Balafia в Лериде (Каталония), заболела коронавирусом через сутки после того, как была вакцинирована против COVID-19, сообщает El Pais.
После того, как тест на ковид у медсестры оказался положительным, контактировавший с ней медперсонал (четыре человека) и 66 пенсионеров были изолированы. Всем сейчас проводят тестирование. Впрочем, в региональном Минздраве утверждают, что риск заражения минимален, поскольку медицинская бригада была должным образом защищена халатами, перчатками и двойной маской, и они долго не контактировали с постояльцами.
В этом же центре для пожилых людей коронавирус обнаружили у ещё одной медсестры, но в Минздраве говорят, что эти два случая никак между собой не связаны.
Каталония, как и вся Испания, начала вакцинацию в минувшее воскресенье, здесь уже вакцинированы около тысячи человек. Первую прививку сделали 89-летней Хосефе Перес, проживающей в доме престарелых в Оспиталет-де-Льобрегат.