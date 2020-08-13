На рынках Барселоны устанавливают светофоры для покупателей

Рынки Барселоны оборудуют пропускными системами, которые позволяют избежать скопления людей. Технология базируется на специальных камерах и подобии светофора.
На входе на рынок висит табло, где в режиме реального времени отображается число посетителей. В зависимости от загруженности торговых площадей горит либо красный (запрещающий), либо зелёный знак.
До конца года власти планируют оборудовать этими системами все городские рынки и установить 125 светофоров и 260 камер. Далеко не везде есть один главный вход, позволяющий контролировать пешеходный трафик, что усложняет внедрение системы. Например, на знаменитом рынке Бокерия «нет дверей как таковых», говорят в мэрии.
Торговцы позитивно отреагировали на нововведение. По их словам, оно позволит им не только спокойно вести торговлю, но и собирать статистику посещаемости. Тем более, что для работников рынка создано специальное приложение, подключённое к пропускной системе.Темы: Общество Барселона