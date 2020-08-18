На Ибице выбирающий девушку на ночь хозяин клуба возмутил общественность

Видеозапись, на которой хозяин клуба на Ибице выбирает девушку на ночь, вызвала негодование в социальных сетях.
На записи видно, как возле бассейна выстраиваются девушки в купальниках, а владелец клуба O Beach Club Уэйн Линекер ходит и выбирает ту, которая проведёт с ним ночь. При этом он сталкивает в воду тех, кто не прошёл отбор.
Подобными акциями Линекер продвигает свой клуб в соцсетях. И ему это неплохо удаётся, но на этот раз большинство комментирующих выразило своё возмущение.Темы: Общество