В Испании рассказали о «советской» вакцине от коронавируса

Директор испанского координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций Фернандо Симон во время пресс-конференции оговорился и заявил, что вакцину от коронавируса COVID-19 разработали в СССР.
"Кроме того, на уровне ЕС (Европейское агентство лекарственных средств - ред.) оцениваются другие вакцины, некоторые из них разрабатываются в Европе, другие в США, и которые производятся в Китае и Советском Союзе, если они решат продавать их в Европе", - заявил Симон, отвечая на вопрос журналиста. Его цитирует РИА Новости. В ходе этой же пресс-конференции он еще раз оговорился: "информация, которая есть о советских исследованиях…".
Оговорка главного испанского ньюзмейкера по коронавируса стала предметом многочисленных шуток в соцсетях.
"Фернандо Симон говорит о вакцине "Советского Союза". Было бы также неплохо высказаться о Пруссии и Австро-Венгрии", - пишет пользователь Жон Торре.
"Фернандо Симон только что сказал, что Европейское агентство лекарственных средств "изучает вакцину Советского Союза". Что за легендарное лето", - пишет пользователь Мигель Анхель Альфонсо.
"СССР всегда в нашей памяти", - написал в Twitter пользователь Хесус Родригес Хименес, комментируя ляп Симона.Темы: Общество Русская Испания