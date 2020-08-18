На колбасах в испанских супермаркетах появились неаппетитные надписи

В Испании веган-активист ходит по супермаркетам и наклеивает на мясную продукцию «предупреждения».
Так, на упаковках с колбасой появились наклейки такого содержания: «Внимание! В этом пакете находится мёртвое животное, которое не хотело умирать. Ему бы хотелось наслаждаться жизнью». Или такого: «Мы позаботились о том, чтобы убить всех телят. Когда корова уже не сможет рожать, мы её тоже убьём».
Активист поделился своими достижениями в социальных сетях. Но далеко не все его поддержали. Нашлось много пользователей, которые призвали вегана проявить уважение к пищевым привычкам других людей и не портить им аппетит. Впрочем, мужчина призывает всех присоединиться к акции и даже готов поделиться наклейками.Темы: Общество