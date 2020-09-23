На Ибице вступил в силу карантинные ограничения

На Ибице введены ограничения на две недели из-за роста числа заболевших коронавирусом.
Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу правительства автономного сообщества Балеарские острова, ограничения вступают в силу с 2 октября. В сообщении сказано, что ограничений на въезд и выезд не будет.
В соответствии с введенными мерами точки торговли и сферы услуг не должны быть заполнены более чем на 50%, они должны закрываться не позднее десяти вечера. При этом спортивные заведения и фитнес-центры должны быть заполнены лишь на 25%, это ограничение касается ресторанов, кафе и церквей.Темы: Общество