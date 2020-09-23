Испания выдаст сборщикам урожая двухлетнее разрешение на проживание и работу

Сборщики урожая, работавшие в Испании во время пандемии, получат двухлетнее разрешение на проживание и работу с возможность продления ещё на два года. Соответствующе распоряжение выпустил Государственный секретариат по вопросам миграции. Но воспользоваться этим правом смогут далеко не все.
Распоряжение касается только иностранцев в возрасте от 18 до 21 года, которые были в срочном порядке наняты на работу в апреле, в разгар пандемии, Министерством сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия.
«Цель — обеспечить юридическую безопасность всем этим молодым людям, которые своей работой вносят свой вклад в поддержание жизненно важного сектора в трудные для страны времена. Это способствует социальной интеграции этих людей», - заявили в ведомстве.
Теперь сборщики урожая могут остаться в Испании найти любую работу по душе, не обязательно связанную с сельским хозяйством.Темы: Общество